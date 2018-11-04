Тертышный: игроки «Трактора» выдали то, на что хватило сил

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный подвёл итоги матча с ХК «Сочи» (2:4). По ходу встречи челябинская команда упустила преимущество в два гола.



«Хочу поздравить соперника с победой. По нашей игре — ребята старались, получился неплохой первый период. Опять же, были ошибки, где-то вратарь выручил. Во втором периоде допустили ошибки, за которые соперник нас наказал и уже стал играть по счёту. Могли в третьем периоде забить, но есть соперник, который хорошо играет в обороне, их вратарь хорошо сыграл. К ребятам претензий нет, на что сил хватило в данный момент, то они и выдали. Есть перерыв, немного отдохнём и будем готовиться дальше», — передаёт слова Тертышного корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

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