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Андриевский: так и хочется сказать, что голы с центра наигрываем на тренировках

Андриевский: так и хочется сказать, что голы с центра наигрываем на тренировках
Хоккей / КХЛ

Наставник «Сибири» Александр Андриевский поделился эмоциями после поражения в матче с «Автомобилистом» (2:4). В этой игре защитник новосибирцев Роман Савченко забросил шайбу с центра площадки.

«Мы опять неплохо провели первый период. Ожидали, что со второго игрового отрезка давление возрастёт, так и получилось. Мы начали перестраховаться, но, конечно, и «Автомобилист» прибавил в движении. В третьем периоде пятиминутное удаление практические лишило «Сибирь» всех шансов. Мы заканчивали игру в три звена, объективно сил не хватило.

Голы с центра площадки? Так и хочется сказать, что наигрываем на тренировках, но это не так. Сегодня повезло – был рикошет, шайба попала в защитника», — сказал Андриевский на пресс-конференции после игры.

Видео гола Савченко можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Автомобилист» — «Сибирь»: Роман Савченко забросил шайбу с центра площадки
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