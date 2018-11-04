Андриевский: так и хочется сказать, что голы с центра наигрываем на тренировках

Наставник «Сибири» Александр Андриевский поделился эмоциями после поражения в матче с «Автомобилистом» (2:4). В этой игре защитник новосибирцев Роман Савченко забросил шайбу с центра площадки.



«Мы опять неплохо провели первый период. Ожидали, что со второго игрового отрезка давление возрастёт, так и получилось. Мы начали перестраховаться, но, конечно, и «Автомобилист» прибавил в движении. В третьем периоде пятиминутное удаление практические лишило «Сибирь» всех шансов. Мы заканчивали игру в три звена, объективно сил не хватило.



Голы с центра площадки? Так и хочется сказать, что наигрываем на тренировках, но это не так. Сегодня повезло – был рикошет, шайба попала в защитника», — сказал Андриевский на пресс-конференции после игры.

Видео гола Савченко можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.