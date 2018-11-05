Передача Наместникова помогла «Рейнджерс» одолеть «Баффало»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал домашнюю победу над «Баффало Сэйбрз» — 3:1.

Хозяева дважды забили на старте второго периода – отличились Нил Пионк и Джимми Веси, а интервал между заброшенными шайбами составил 19 секунд. На 47-й минуте Конор Шири сократил отставание до минимума, а точку в матче поставил всё тот же Веси, оформив дубль.

Владислав Наместников сделал голевую передачу, заработал показатель полезности «+2», две минуты штрафа, нанёс один бросок в створ за 14 минут и 18 секунд, проведённых на льду. У Павла Бучневича «-1» и четыре силовых приёма за 17.04. Александр Георгиев остался в запасе.

«Рейнджерс» одержали третью победу подряд, а для «клинков» это поражение стало третьим в четырёх последних матчах.