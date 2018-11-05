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Передача Наместникова помогла «Рейнджерс» одолеть «Баффало»

Передача Наместникова помогла «Рейнджерс» одолеть «Баффало»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал домашнюю победу над «Баффало Сэйбрз» — 3:1.

Хозяева дважды забили на старте второго периода – отличились Нил Пионк и Джимми Веси, а интервал между заброшенными шайбами составил 19 секунд. На 47-й минуте Конор Шири сократил отставание до минимума, а точку в матче поставил всё тот же Веси, оформив дубль.

Владислав Наместников сделал голевую передачу, заработал показатель полезности «+2», две минуты штрафа, нанёс один бросок в створ за 14 минут и 18 секунд, проведённых на льду. У Павла Бучневича «-1» и четыре силовых приёма за 17.04. Александр Георгиев остался в запасе.

«Рейнджерс» одержали третью победу подряд, а для «клинков» это поражение стало третьим в четырёх последних матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2018, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
3 : 1
0:0, 2:0, 1:1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 – Пионк (Наместников, Зибанеджад) – 20:41 (5x5), 2:0 – Веси (Хауден, Фаст) – 21:00 (5x5), 2:1 – Шири – 46:07 (5x5), 3:1 – Веси (Шей) – 58:09 (en)
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