Фаулер – 7-й защитник в истории НХЛ, оформивший хет-трик с голом в овертайме

Защитник «Анахайм Дакс» Кэм Фаулер стал главным героем домашнего матча с «Баффало Сэйбрз» (3:2 ОТ). 26-летний хоккеист записал на свой счёт три результативных броска.



Канадец стал 7-м защитником в истории НХЛ, который оформил хет-трик с победным голом в овертайме.



Помимо Фаулера, подобным достижением отметились следующие хоккеисты: Джордж Манта («Монреаль Канадиенс», 1937 год), Дэйв Бэбич («Ванкувер», 1991), Даг Гроссман («Тампа-Бэй», 1992), Шелдон Сурэй («Монреаль Канадиенс», 2003) Любомир Вишновски («Анахайм Дакс», 2011), Хампус Линдхольм («Анахайм Дакс», 2017).

Посмотреть видео заброшенных шайб в исполнении Фаулера можно в «твиттере» НХЛ.

«Анахайм» прервал серию поражений из семи матчей, «утки» поднялись на 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19