Куинн: я доволен игрой Бучневича в матче с «Баффало»

Наставник «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн похвалил российского форварда Павла Бучневича за игру в матче с «Баффало Сэйбрз» (3:1).



«Я доволен игрой Бучневича в прошедшем матче. Он действовал энергично и целенаправленно. Павел играл в высоком темпе», — цитирует Куинна официальный сайт НХЛ.



Бучневич вернулся в состав после двух пропущенных матчей. 23-летний россиянин играл в разных сочетаниях, а в третьем периоде провёл на льду 7 минут 46 секунд — среди форвардов это третий результат после Мики Зибанеджада и Кевина Хейза.



Ранее тренер, раскритиковав Бучневича, назвал его «плюшевым»: «Каждый хоккеист считает, что очень старается и выкладывается на льду по полной. Но только с возрастом многие из них понимают, что такое настоящая тяжёлая работа. Я не требую от ребят, чтобы они каждую смену проводили по пять силовых приёмов. Но они должны понимать, что не должны быть плюшевыми».

Куинн: надеюсь, Бучневич разозлился, пусть теперь сделает что-нибудь