Куинн: надеюсь, Бучневич разозлился, пусть теперь сделает что-нибудь

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн заявил, что нападающий Павел Бучневич будет возвращён в состав команды на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз». Напомним, российский форвард пропустил последние две игры «синерубашечников» по решению Куинна.

«Бучневич сыграет. Надеюсь, он разозлился, теперь пусть сделает что-нибудь», — приводит слова Куинна журналист Бретт Сиргалис.

Со старта сезона Бучневич проделал путь из первого звена «синерубашечников» в четвёртое и потерял место в спецбригадах большинства. На счету 23-летнего нападающего 5 (3+2) набранных очков в 10 играх.

Ранее тренер, раскритиковав Бучневича, назвал россиянина «плюшевым»: «Каждый хоккеист считает, что очень старается и выкладывается на льду по полной. Но только с возрастом многие из них понимают, что такое настоящая тяжёлая работа. Я не требую от ребят, чтобы они каждую смену проводили по пять силовых приемов. Но они должны понимать, что не должны быть плюшевыми».

Перед последним матчем с «Анахайм Дакс» американский специалист объяснил решение по Бучневичу следующим образом: «Игроки, победившие «Сан-Хосе Шаркс», заслужили остаться в составе».