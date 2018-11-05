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Данис Зарипов не поможет «Ак Барсу» в матче с «Торпедо»

Данис Зарипов не поможет «Ак Барсу» в матче с «Торпедо»
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов не поможет команде в игре регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба казанской команды в клубном «инстаграме».

В этом сезоне 37-летний хоккеист провёл 19 матчей, в которых набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «+4» и четырёх минутах штрафного времени.

Подопечные Зинэтулы Билялетдинова занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции, нижегородский клуб располагается тремя строчками ниже.

Матч «Торпедо» — «Ак Барс» состоится сегодня, 5 ноября, начало – в 17:00 мск. Игра в Нижнем Новгороде станет для обеих команд заключительной перед перерывом на первый этап Евротура – Кубок Карьяла, который пройдёт в Финляндии с 8 по 11 ноября.

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