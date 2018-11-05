Яндач: меня приятно удивляет отношение жителей Магнитогорска к иностранцам

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач отметил доброжелательность жителей Магнитогорска.



«Меня приятно удивляет отношение жителей Магнитогорска к иностранцам. Когда они слышат зарубежный акцент, большинство реагирует позитивно. Улыбаются, стараются помочь или просто сказать что-то доброе. Должен сказать, что в Чехии отношение к чужакам хуже. Стоит заговорить на английском, как окружающие начинают недовольно коситься: мол, понаехали тут всякие.



«Металлург» сейчас поднялся на четвёртое место в Восточной конференции, но говорить о каком-то удовлетворении результатом я не могу. Считаю, у нас было несколько необязательных очковых потерь. С другой стороны, это понятно: состав команды серьёзно обновился, пришли новые тренеры. Хоккеисты ещё только привыкают друг к другу, ищут свою игру. Сказать, что всё уже работает как надо, пока нельзя: процесс притирки продолжается», — цитирует Яндача пресс-служба КХЛ.

Яндач: Величкин живёт делами команды и воспринимает всё близко к сердцу