Куликов: раньше приезжал в Россию, неделю всё бесило: люди злые, водители уроды

Защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов рассказал об отличиях, которые существуют в России и Северной Америке.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

«Когда во Флориду приехал, мне сразу там понравилось. Лучше, чем в Липецке. В Виннипеге мне нормально. Я никогда особо не брезговал жить в местах, где холодно. Мне, наоборот, даже нравится, когда снег, мороз. В хоккей лучше играть там, где команда выигрывает. А жить лучше там, где тепло. Но когда команда хорошая, играешь и выигрываешь, везде приятно. В прошлом году в Виннипеге вообще супер было.



Когда после первых двух сезонов приезжал в Россию, всё прямо бесило первую неделю. Это не так, то не так, везде пробки, водители — уроды, в магазине люди злые, не улыбаются. А потом привыкал и вливался, как нож сквозь масло, переставал всё это замечать и становился таким же, как все. Потом возвращался в Америку, и там плевался тоже, от того, что все улыбаются.



Сейчас своим домом считаю Флориду. На родину летом приезжаю. В последнем сезоне не был, потому что делал операцию. А так, да, каждое лето где-то на месяц приезжаю. Скучаю ли по чему-нибудь в России? Просто ностальгия, приехать посмотреть, что изменилось, что новенького», — сказал Куликов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Эксклюзивный анализ последних событий в мире спорта читайте в телеграм-канале «Чемпионата».

