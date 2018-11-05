«Торпедо» — «Ак Барс»: стали известны составы команд

«Торпедо» и «Ак Барс» объявили составы на матч регулярного чемпионата КХЛ, который начнётся в 17:00 мск.



В составе казанского клуба отсутствует нападающий Данис Зарипов, которому предоставлен отдых. Кроме того в заявке казанской команды нет защитника Андрея Педана, которого заменил Никита Лямкин.



«Торпедо»:



Тихомиров (Костин);

Баранцев – Орлов, Паршин – Мили – Жафяров;

Хольм – Боди, Саболич – Ильин – Варнаков;

Сергиенко – Волченков, Веряев – Ураков – Кэлоф;

Коробов, Марковин – Макаренко – Сетдиков, Стальнов.



«Ак Барс»:



Гарипов (Подъяпольский);

Постма – Юдин, Секач – Ландер – Азеведу;

Яруллин – Марков, Галиев – Попов – Ткачёв;

Лямкин – Батыршин, Лукоянов – Михеев – Потапов;

Глухов – Бурмистров – Клинкхаммер.

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