Макаров: «Динамо» нужно переламывать традицию поражений от «Спартака»

Нападающий московского «Динамо» Игорь Макаров подвёл итоги матча со «Спартаком» (1:2).



«Голов сегодня нам не хватило, потому что моментов было у «Динамо» побольше, да и перебросали мы соперника. Забивать надо нападающим, то есть нам надо забивать. Матч упущенных возможностей? Может быть. Хромает у нас реализация, второй гол в меньшинстве пропустили. Но раз проиграли, значит заслуженно.



Был ли я в курсе серии поражений от «Спартака»? Конечно, я был в курсе. Хотелось выиграть, потому что надоело им проигрывать. Нужно переламывать традицию. Почему всё-таки опять проиграли именно этой команде? Я считаю, что и в первой игре мы по моментам где-то переигрывали «Спартак», но нет голов. Нужно больше забивать, надо вкладываться в каждый бросок. Не понимаю, почему так происходит.



Нагрузили нас баллонами? Да я не считаю, что это сказалось на результате, может, где-то даже наоборот получилось. Я на себе никакой тяжести не почувствовал.



Впервые в сезоне дворец заполнился? Да я только третий матч здесь и сыграл, до этого вроде так же было? Здорово играть при такой поддержке болельщиков, спасибо им», — передаёт слова Макарова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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