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«Спартак» вновь победил «Динамо» в московском дерби

«Спартак» вновь победил «Динамо» в московском дерби
Хоккей / КХЛ

Московское «Динамо» на домашнем льду потерпело поражение в дерби со «Спартаком», встреча завершилась со счётом 1:2. «Динамо» проиграло «Спартаку» в шестом официальном матче подряд.

Счёт во встрече был открыт на 18-й минуте: заброшенной шайбой сумел отметиться нападающий гостей Робин Ганзл. Во втором периоде подопечные Владимира Крикунова сумели отыграться благодаря первому голу в сезоне Игоря Макарова. На 51-й минуте «Спартак» вновь вышел вперёд: точный бросок в свой актив записал Каспарс Даугавиньш. Гол стал победным.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2018, понедельник. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
1 : 2
0:1, 0:0, 1:1
Спартак
Москва
0:1 – Ганзл (Никонцев) – 17:30 (5x5), 1:1 – Макаров (Шипачёв, Кагарлицкий) – 44:46 (5x4), 1:2 – Даугавиньш (Кулик, Калинин) – 50:33 (5x4)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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