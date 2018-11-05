Меньшиков: баллоны Крикунова — проверенная система, я с ними уже бегал

Защитник московского «Динамо» Виталий Меньшиков подвёл итоги встречи со «Спартаком» (1:2).



«Нужно больше бросать, быть более нацеленным на ворота. Иногда лучше бросить, чем пытаться отдать передачу. Больше грязных голов надо забивать.



Шестое поражение подряд от «Спартака» в официальном матче? Конечно, знали эту статистику. Порядком надоело всё это, будем исправлять ситуацию в следующих играх.



Баллоны Крикунова? Я уже бегал лет пять-шесть назад. Любя работа требует сил. Главное, чтобы это было эффективно. Думаю, что эта система уже проверена.



Играли при аншлаге? Вообще очень приятно было играть. Хочу сказать спасибо болельщикам от лица всей команды», — передаёт слова Меньшикова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.