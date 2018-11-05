Андронов: если бы и на такой игре ЦСКА были пустые трибуны, было бы непонятно

Нападающий ЦСКА Сергей Андронов подвёл итоги встречи со СКА (3:1).



«Хороший матч. Всегда приятно такие матчи играть. Тем более народ пришёл. Если бы и на такой игре были пустые трибуны, то было бы вообще непонятно. Вчера была хорошая игра, много эмоций отдали, поэтому вначале где-то надо было доставать из себя. Было время, когда большинство получалось, сейчас чуть не получается. Поработаем, всё нормально.



В сборной России всегда приятно и интересно сыграть. Хорошие матчи, хороший уровень. Но ничего страшного, что не позвали на Кубок Карьяла. Надо доказывать, будем готовиться дальше. Я и так в обойме сборной? Я не знаю, честно. Наверное, вы лучше знаете. Я отнёсся так, что надо доказать и больше поработать», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.