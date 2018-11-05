Дацюк: обрадовался, что меня не вызвали в сборную на Евротур

Капитан СКА Павел Дацюк поделился впечатлениями от игры с ЦСКА (1:3).



«Будем разбираться. Сегодня ЦСКА был позлее, они были лучше настроены, у них лучше получалось. Они использовали наши ошибки, и это самое главное, что им сегодня удалось сделать. Нужно чаще делать спаренные матчи, так будет интереснее. Как оценю свою первую игру после травмы? Слабо.



Воробьёв сказал, что я не полностью восстановился после травмы? Всякое бывает. Андронов сказал, что он расстроился от того, что его в сборную не вызвали. Я же, наоборот, этому обрадовался. Обрадовался, что меня не вызвали.



Сегодня мы допустили ошибки, которые ЦСКА использовал, и это сказалось на игре. В третьем периоде. Будем работать над ошибками, чтобы их не было. Мы только мечтаем об отпуске. Сейчас у нас начнётся небольшая «предсезонка» на шесть дней. Мы поработаем, ведь впереди ещё Кубок Первого канала!



У Юханссона сегодня могла быть рекордная сухая серия? Не знал этого, но хорошо, что мы не допустили этого. Но важнее было выиграть, а не серию прервать. «Армейские» дерби не сопровождаются мощным накалом? Я бы так не сказал. Всё-таки, одна из причин заключается в том, что ЦСКА переехал на новую арену, и здесь не чувствуется та атмосфера и история, которая была в старом дворце.



Следующий матч СКА будет на 60-тысячном стадионе? Главное — играть по ветру, вот в чём особенность при игре со сквозняком. Крышу закроют? Главное, чтобы ворота открывали со сквозняком, особенно мне», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

Когда СКА не соперник ЦСКА. Раньше всё было наоборот И ничего, что москвичи отдыхали меньше суток.