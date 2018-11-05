Нестеров: после силового приёма Робинсона подъехал и сказал Кузьменко пару слов

Защитник ЦСКА Никита Нестеров поделился впечатлениями от матча со СКА (1:3).



«У нас была уверенность, все ребята выполнили установку на игру. В нужное время забили, хорошо сыграли в защите. Большинство, правда, опять хромает, надо забивать. Играем на позитиве. Это, я думаю, придало сил. На трибунах сегодня было круто, более-менее начали шуметь, чувствовалась поддержка болельщиков. Большое им спасибо, почаще бы приходили, и почаще бы были такие игры.



Конечно, видел, как Робинсон провёл силовой приём на Кузьменко. Я потом к Андрею подъехал и сказал пару слов. Кто главный ди-джей в раздевалке? По-разному. Иногда Миша Григоренко.



Теперь едем в сборную, за неё всегда приятно играть. Хорошо, что вызвали. Новый опыт, другой уровень игры, более высокий. Надо перестраиваться, хорошо играть. Это помогает развиваться», — передаёт слова Нестерова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Когда СКА не соперник ЦСКА. Раньше всё было наоборот И ничего, что москвичи отдыхали меньше суток.