Тапола: у «Авангарда» нужно учиться всему — как забивать и не пропускать

Главный тренер ХК «Куньлунь Ред Стар» Юсси Тапола поделился впечатлениями после поражения от «Авангарда» (1:5).



«На табло 5:1, и никаких оправданий быть не может. Соперник был лучше, и счёт это полностью отражает. Мы должны учиться у таких команд, как «Авангард», у лучших команд этой лиги. Учиться, как забивать, как много бросать от синей линии, как лезть на ворота, как не пропускать, как помогать своему вратарю во всём. Вот и всё», — приводит слова наставника официальный сайт «Авангарда».

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В первом периоде счёт открыл защитник «Авангарда» Вилле Покка. Во второй 20-минутке «ястребы» упрочили преимущество благодаря заброшенным шайбам Кирилла Петрова и Коди Франсона. В третьем периоде команды обменялись голами Ильи Михеева и Тейлора Бека. Окончательный счёт установила заброшенная шайба Максима Чудинова.