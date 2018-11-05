Покка: самое важное — играть в хоккей «Авангарда», как говорит Хартли

Защитник «Авангарда» Вилле Покка поделился впечатлениями от выигранного матча с «Куньлунь Ред Стар» (5:1).



«Что было самым важным сегодня? Следовать нашей системе. Играть в хоккей команды «Авангард», как Боб говорит. Думаю, у нас это получилось. Мы уверенно сыграли в обороне, забили пять голов, это здорово. Три шайбы забросили защитники благодаря тому, что партнёры заслоняли вратаря.



Не думаю, что это была лёгкая игра. Мы отлично поработали. Они тоже хорошо играли. Мы использовали свои шансы, когда они выдавались. Немало времени провели в нашей зоне, но качественно играли в обороне. Думаю, именно это помогло одержать победу. И Бобков был надёжен на последнем рубеже», — цитирует защитника официальный сайт клуба.