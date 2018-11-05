Марков: Билялетдинов жёстко поговорил с игроками «Ак Барса» в перерыве

Защитник казанского «Ак Барса» Андрей Марков поделился впечатлениями от матча с «Торпедо» (4:3 ОТ).



«Во втором периоде соперник добавил, а мы, можно сказать, смотрели, как они играют, владеют шайбой и инициативой. Не смогли сразу перестроиться.



Тренер в перерыве жёстко поговорил. Стали играть агрессивнее, в наш хоккей, в который мы умеем играть. Лезли на ворота, держали шайбу. Момент с моим голом? Бросал в сторону ворот. Ребята создали помеху вратарю, и шайба залетела.



Пауза в чемпионате? Я считаю, у всех команд непростой календарь. Некоторые играют по два дня подряд. Всем нужна сейчас пауза. Надо перевести дух и готовиться. Дальше будет сложнее и интереснее», — цитирует Маркова официальный сайт «Ак Барса».