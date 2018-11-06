Федотов: сделаем всё, чтобы Костин и А. Свечников сыграли на МЧМ

Скаут сборной России Сергей Федотов прокомментировал возможное приглашение в молодёжную национальную команду форварда «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова и нападающего «Сент-Луис Блюз» Клима Костина.

«Шансы, что они сыграют на чемпионате мира, есть. У Костина их больше, пока он не вызван в основной состав «Сент-Луиса». Я посмотрел несколько его матчей в «Сан-Антонио», мы с ним на связи.

Что касается Свечникова, то у него ситуация сложнее, у него уже включился первый год контракта юниора. Видно, что пока ему не хватает стабильности, но потенциал есть. Будем общаться с клубами. Даже если будет минимальная возможность, мы сделаем всё, чтобы они сыграли на чемпионате мира», — приводит слова Федотова телеканал «360».