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«Нью-Джерси» разгромил «Питтсбург» благодаря хет-трику Бойла

«Нью-Джерси» разгромил «Питтсбург» благодаря хет-трику Бойла
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» на выезде разгромил «Питтсбург Пингвинз» — 5:1.

Главным героем встречи стал форвард «дьяволов» Брайан Бойл, оформивший хет-трик и совершивший восемь силовых приёмов за 13 минут и 30 секунд, проведённых на льду. Также в составе гостей отличились Уилл Батчер и Трэвис Зэйджак. Единственная шайба «пингвинов» на счету Джейме Олексяка.

Евгений Малкин заработал показатель полезности «-1», две минуты штрафа, один раз бросил по воротам и выиграл 43% вбрасываний, проведя на льду 18 минут и 53 секунды (3.55 – в большинстве).

«Нью-Джерси» прервал трёхматчевую серию поражений, набрал 13 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Питтсбург» (15) – седьмой с четырьмя поражениями подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2018, вторник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1 : 5
1:2, 0:2, 0:1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 – Батчер (Андерсон, Ди) – 02:24 (5x5), 1:1 – Олексяк (Мяяття, Гюнцель) – 09:24 (5x5), 1:2 – Бойл (Лавджой, Ди) – 12:27 (5x5), 1:3 – Бойл (Палмьери, Батчер) – 27:38 (5x4), 1:4 – Бойл (Холл, Батчер) – 39:40 (5x4), 1:5 – Зейджак (Сиверсон, Юханссон) – 40:19 (5x5)
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