«Нью-Джерси» разгромил «Питтсбург» благодаря хет-трику Бойла

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» на выезде разгромил «Питтсбург Пингвинз» — 5:1.

Главным героем встречи стал форвард «дьяволов» Брайан Бойл, оформивший хет-трик и совершивший восемь силовых приёмов за 13 минут и 30 секунд, проведённых на льду. Также в составе гостей отличились Уилл Батчер и Трэвис Зэйджак. Единственная шайба «пингвинов» на счету Джейме Олексяка.

Евгений Малкин заработал показатель полезности «-1», две минуты штрафа, один раз бросил по воротам и выиграл 43% вбрасываний, проведя на льду 18 минут и 53 секунды (3.55 – в большинстве).

«Нью-Джерси» прервал трёхматчевую серию поражений, набрал 13 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Питтсбург» (15) – седьмой с четырьмя поражениями подряд.