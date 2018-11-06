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Итоги дня НХЛ для россиян: новое достижение Овечкина, 33 сейва Худобина

Итоги дня НХЛ для россиян: новое достижение Овечкина, 33 сейва Худобина
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялись пять матчей регулярного чемпионата, в которых приняли участие семь российских хоккеистов.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на восьмое место в Национальной хоккейной лиге по количеству голов в большинстве. Российский форвард реализовал большинство на 34-й минуте матча, воспользовавшись передачами Джона Карлсона и Евгения Кузнецова. Теперь на счету капитана «столичных» 234 шайбы, заброшенные в большинстве, он догнал Марселя Дионна. Голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 33 броска из 35. Валерий Ничушкин однажды бросил в створ и совершил два силовых приёма, сыграв 10 минут и 42 секунды. Александр Радулов участия во встрече не принимал.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Худобин«Даллас»33 из 3594,31:2 ОТ
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Ничушкин (н)«Даллас»0+000120-10.42
Малкин (н)«Питтсбург»0+0-1210043%18.53
Овечкин (н)«Вашингтон»1+002330-19.52
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+10013042%19.07
Орлов (з)«Вашингтон»0+000012-21.50
Проворов (з)«Филадельфия»0+000401-24.52
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