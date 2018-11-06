Итоги дня НХЛ для россиян: новое достижение Овечкина, 33 сейва Худобина

В Национальной хоккейной лиге состоялись пять матчей регулярного чемпионата, в которых приняли участие семь российских хоккеистов.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на восьмое место в Национальной хоккейной лиге по количеству голов в большинстве. Российский форвард реализовал большинство на 34-й минуте матча, воспользовавшись передачами Джона Карлсона и Евгения Кузнецова. Теперь на счету капитана «столичных» 234 шайбы, заброшенные в большинстве, он догнал Марселя Дионна. Голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 33 броска из 35. Валерий Ничушкин однажды бросил в створ и совершил два силовых приёма, сыграв 10 минут и 42 секунды. Александр Радулов участия во встрече не принимал.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Худобин
|«Даллас»
|33 из 35
|94,3
|1:2 ОТ
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Ничушкин (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|1
|2
|0
|-
|10.42
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+0
|-1
|2
|1
|0
|0
|43%
|18.53
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|0
|2
|3
|3
|0
|-
|19.52
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|0
|0
|1
|3
|0
|42%
|19.07
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|2
|-
|21.50
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|0
|0
|4
|0
|1
|-
|24.52