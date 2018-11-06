Итоги дня НХЛ для россиян: новое достижение Овечкина, 33 сейва Худобина

В Национальной хоккейной лиге состоялись пять матчей регулярного чемпионата, в которых приняли участие семь российских хоккеистов.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на восьмое место в Национальной хоккейной лиге по количеству голов в большинстве. Российский форвард реализовал большинство на 34-й минуте матча, воспользовавшись передачами Джона Карлсона и Евгения Кузнецова. Теперь на счету капитана «столичных» 234 шайбы, заброшенные в большинстве, он догнал Марселя Дионна. Голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 33 броска из 35. Валерий Ничушкин однажды бросил в створ и совершил два силовых приёма, сыграв 10 минут и 42 секунды. Александр Радулов участия во встрече не принимал.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Худобин «Даллас» 33 из 35 94,3 1:2 ОТ