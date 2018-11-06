Кузнецов: у «Вашингтона» не было никакого похмелья

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал игру команды на старте регулярного чемпионата НХЛ.

«В каждой новой игре всё по-разному. Но в конечном счёте мы теряем очки, которые в конце года будут очень-очень важны. Тяжело судить от одного до десяти, но когда мы играем в свою игру, пусть даже моментами, придерживаемся тактики, играть против нас сопернику тяжело. В принципе, это была одна из главных задач, которую мы поставили перед собой пару лет назад: чтобы против нас было как можно более сложно играть.

Говорят, что у нас чемпионское похмелье? В плане физики никакого похмелья не было. В плане эмоций тоже. Просто если судить по прошлым сезонам, то у нас случалось нечто подобное. Где-то долго раскачивались, где-то не могли найти свою игру. Когда входишь в расписание — игры через день, больше матчей, чем тренировок — для нас это только лучше. А когда играем одну-две игры, потом пять дней сидим без дела, затем снова «бэк-ту-бэк», то с таким рваным ритмом сложно иметь дело.

Когда набираешь игровую форму — именно игровую, а не физическую, — становится намного легче. Поэтому в ноябре мы должны наслаждаться таким ритмом и начать как можно скорее получать удовольствие от игры. Не просто от личной статистики, а именно от побед, чтобы на следующее утро приходить на тренировку и улыбаться», — цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ.