КХЛ отменила удаление «2+10» форварда «Салавата» Владимира Жаркова

Континентальной хоккейная лига отменила удаление «2+10» форварда «Салавата Юлаева» Владимира Жаркова, информирует официальный сайт лиги.

«В связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ был рассмотрен эпизод матча регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Салават Юлаев». Время — 47:03. На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего «Салавата Юлаева» Владимира Жаркова по п. 1.3.1. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ», — сказано на официальном сайте КХЛ.

Видео момента также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Матч «Торпедо» — «Салават» судила бригада судей во главе с Андреем Рогачёвым и Антоном Кисловым.