Литвинов: отказался от российского гражданства и не жалею об этом

Нападающий минского «Динамо» Илья Литвинов поделился мнением об уровне Континентальной хоккейной лиги.



«Первые впечатления от КХЛ? Вообще супер! В детстве смотреть на того же Дацюка, Афиногенова, братьев Костицыных, а потом оказаться с ними на льду… Это очень приятно. Мне повезло играть в такой мастеровитой команде, как «Динамо». Хочу закрепиться в КХЛ и доказать, что достоин места в этой лиге. И, конечно, забивать, побеждать.



Хочется поскорее отличиться? Есть такое. Неважно, сколько играешь и в каком звене. Надо в каждой смене выжимать максимум. Конечно, любому нападающему непросто психологически, когда идёт голевая засуха. Но, надеюсь, скоро прерву неудачную серию.

Как я оказался в России? Хотелось развиваться в хоккейном плане, поэтому родители были согласны. Так и стал выступать за «Серебряных Львов». Закончил там 11-й класс, сдал ЕГЭ и должен был поступать в университет имени Лесгафта. Но в тот момент приняли положение, согласно которому в МХЛ не могут выступать легионеры. Мне предлагали российское гражданство, однако отказался. И не жалею об этом», — цитирует игрока официальный сайт клуба.