Кетов — капитан сборной России на Евротуре, Локтионов и Нестеров — ассистенты

Стали известны имена капитана сборной России и его ассистентов на Кубок Карьяла. Капитаном будет нападающий СКА Евгений Кетов, ассистенты — нападающий «Локомотива» Андрей Локтионов и защитник ЦСКА Никита Нестеров.



Напомним, состав на турнир выглядит так:



Вратари: Игорь Шестёркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Илья Коновалов («Локомотив»).



Защитники: Никита Нестеров, Артём Блажиевский (оба— ЦСКА), Артём Зуб, Динар Хафизуллин (оба — СКА), Денис Баранцев («Торпедо»), Алексей Василевский («Автомобилист»), Виктор Антипин («Металлург»), Александр Елесин («Локомотив»), Андрей Педан («Ак Барс»).



Нападающие: Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Максим Шалунов, Антон Слепышев (все – ЦСКА), Андрей Локтионов («Локомотив»), Андрей Кузьменко, Алексей Бывальцев, Александр Барабанов, Александр Дергачёв, Евгений Кетов (все – СКА), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Денис Зернов, Илья Михеев (оба – «Авангард»), Александр Кадейкин, Пётр Хохряков (оба – «Салават Юлаев»).