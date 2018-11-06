М. Григоренко: играть с Капризовым — честь, приятно, что он младше меня

Нападающий сборной России Михаил Григоренко поделился впечатлениями от вызова на Кубок Карьяла.



«Отличное настроение, потому что всегда приятно приезжать в сборную. Мало времени для подготовки к турниру, поэтому быстро попытаемся подготовиться, уже сегодня улетаем в Финляндию. Обсуждали ли вчерашний матч? Нет, на собрании тренеры правильно сказали, что в сборной у нас одна команда, одна цель, поэтому забываем о клубах.



Воспоминания о прошлогоднем Кубке Карьяла? В том году был первый раз, когда я приехал в сборную, удачно сыграл. Надеюсь, и в этом году так же получится. Из ЦСКА не так много игроков? Тренерский штаб имеет свои причины, кого вызывать, кого нет. Хотят и новых ребят проверить, и на старых посмотреть. Основная задача – подготовка к чемпионату миру. У нас много хороших игроков.



Расстроился ли Андронов, что его не вызвали? Все хотят поехать в сборную, но ему незачем расстраиваться. Все знают, что он игрок сборной. Сергей – лидер и капитан ЦСКА. Когда узнал, что Никитина не будет в сборной? В Интернете прочитал, когда состав объявили.



Сыграть в связке с Капризовым? Хотелось бы, конечно. В ЦСКА вместе играем весь сезон, неплохо получается. Надеюсь, что тренеры оставят нас вместе, но не мне решать. С Кириллом очень здорово играть, он один из лучших игроков в КХЛ. Играть с ним – это честь. В то же время приятно, что он чуть помладше меня, можно с ним поговорить о чём-то.



Спаренные игры ЦСКА? У нас было достаточно времени, чтобы подготовиться к этим играм как тактически, так и физически. Здорово сумели подойти к матчам. Две игры подряд сложно играть, но я бы не сказал, что прям очень сложно. Тренеры сделали хорошую работу, настроили нас на игры.



Мы дали ответ критикам, говорящим про скучный хоккей? Это работа журналистов и специалистов — оценивать наш хоккей. Наша задача – показывать результат. Мы идём на первом месте в конференции, это самое главное. Победы над сильными соперниками – самый главный показатель, который надо брать в расчёт. Лично мне не скучно от нашего хоккея.



В чём отличия тактики Воробьёва от тактики Никитина? Сложный вопрос. Я бы не сказал, что они проповедуют разный хоккей. Мы вчера играли немного в откат, потому что у нас была вторая игра за два дня. СКА был свежее и поэтому более агрессивен, за это и поплатился. Где-то мы сыграли на контратаках», — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.