Защитник «Нефтехимика» Семёнов дисквалифицирован на один матч

СДК Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизоды матча между нижнекамским «Нефтехимиком» и уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:3).



На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Нефтехимика» Глеба Семёнова по п. 3.6. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.



Также принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Нефтехимика» Николая Тимашова по п. 1.13. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу. Решено отменить наказание, наложенное на нападающего «Салавата Юлаева» Эдуарда Гиматова по п. 1.3.2. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте КХЛ.