Хауден: мне нравится команда минского «Динамо», выход в плей-офф возможен

Нападающий минского «Динамо» Куинтон Хауден высказал мнение, что его команде ещё по силам побороться за плей-офф.



«После матча с „Сочи“ дадут несколько выходных, поэтому будет возможность немного перевести дух. Главное — быть на позитиве, верить в себя. Ведь действуем неплохо во многих матчах, порой проигрываем в одну шайбу, когда, кажется, успех так близок… Нужно найти путь к победам.



Мне комфортно играть с Пулккиненом, думаю, неплохо взаимодействуем. Но никаких проблем и с другими ребятами. Я немного понимаю по-русски, знаю некоторые слова, а все одноклубники хоть немного, но говорят по-английски. Мы уже хорошо знаем друг друга, знаем, чего ждать, так что с коммуникацией на льду и на скамейке всё в порядке.



Конечно, сезон длинный, впереди много матчей. Мне нравится наша команда. Да, мы неудачно начали, но надо обязательно победить сегодня, хорошо провести домашнюю серию после паузы — и всё возможно!» — цитирует игрока официальный сайт клуба.