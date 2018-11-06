Купер: у Кенневилля на пальцах множество перстней, которых нет у меня

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением о Джоэле Кенневилле, которого сегодня уволили с поста главного тренера «Чикаго Блэкхоукс».



60-летний Кенневилль руководил командой из Чикаго с октября 2008 года, выиграв с «индейцами» три Кубка Стэнли в 2010, 2013 и 2015 годах. Кенневилль — 11-й главный тренер в истории лиги, кто трижды выигрывал главный трофей НХЛ.



«Кенневилль — для меня во многом наставник и тренер, настоящий пример для всех тренеров в лиге. У него на пальцах множество заработанных перстней, которых нет у меня. Ему завидуют очень многие специалисты», — приводит слова Купера в своём «твиттере» североамериканский журналист Джо Смит.

«Чикаго» уволил главного тренера Джоэля Кенневилля