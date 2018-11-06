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Источник: Кенневилль — главный претендент на пост тренера «Лос-Анджелеса»

Источник: Кенневилль — главный претендент на пост тренера «Лос-Анджелеса»
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Инсайдер НХЛ Даррен Дрегер назвал Джоэля Кенневилля главным кандидатом на пост главного тренера «Лос-Анджелес Кингз» в следующем сезоне. Несколько дней назад пост главного тренера «королей» покинул Джон Стивенс, которого заменил Уилли Дежарден.

Сегодня Кенневилля уволили из «Чикаго Блэкхоукс». Шестидесятилетний специалист руководил командой с 2008 года и выиграл с «индейцами» три Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015). Кенневилль — 11-й главный тренер в истории лиги, кто трижды выигрывал главный трофей НХЛ. Напомним, в чемпионате-2017/18 «Чикаго» не попал в розыгрыш Кубка Стэнли, а во второй раунд плей-офф последний раз выходил в 2015 году.

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Новости. Хоккей