«Лос-Анджелес» — «Анахайм»: Ковальчук забросил пятую шайбу в сезоне

Российский нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук отметился пятой заброшенной шайбой после возвращения в лигу. В домашней встрече с «Анахайм Дакс» (идёт второй период, счёт — 3:0) он поразил ворота соперника на 25-й минуте. Ассистентами выступили голкипер Джек Кэмпбелл и форвард Тайлер Тоффоли.

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Это 13-е результативное действие для Ковальчука в сезоне, в этом матче он также отметился результативной передачей. Всего в НХЛ на счету россиянина 829 (422+407) очков в 830 матчах.

Ковальчук был выбран «Атлантой» на драфте 2001 года под общим первым номером. В НХЛ он выступал с 2001 по 2013 год, играя за «Атланту» и «Нью-Джерси».