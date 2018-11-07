Стэмкос: у «Эдмонтона» хорошая команда, но «Тампа» нашла путь к победе

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал победу над «Эдмонтон Ойлерз» (5:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Необходимо иметь тихую, спокойную уверенность в том, что если ты играешь правильно, то сопернику будет крайне трудно тебя одолеть. У «Эдмонтона» хорошая команда, но мы нашли путь к победе», — заявил Стэмкос.

Главным героем встречи стал нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров, в активе которого дубль и голевая передача. Российский форвард в 20-й раз в карьере в одном матче забросил минимум две шайбы. Он вышел на четвёртое место в истории «Тампы» по играм с «2+» голами, сравнявшись с Фредриком Модином. Следующей целью для Кучерова являются позиции Венсана Лекавалье — 46.