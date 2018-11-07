Кучеров: я счастлив быть с Василевским в одной команде, его игра невероятна

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал победу над «Эдмонтон Ойлерз» (5:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Надо сказать спасибо Василевскому, он сыграл просто замечательно. Работа, которую он делает, невероятна, на это очень приятно и весело смотреть. Я счастлив быть с ним в одной команде», — похвалил соотечественника Кучеров.

Главным героем встречи стал Кучеров, в активе которого дубль и передача. Российский форвард в 20-й раз в карьере в одном матче забросил минимум две шайбы. Он вышел на четвёртое место в истории «Тампы» по играм с «2+» голами, сравнявшись с Фредриком Модином. Следующей целью для Кучерова являются позиции Венсана Лекавалье — 46.