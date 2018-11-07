Итоги дня НХЛ для россиян: дубль Кучерова, 3 очка Ковальчука, победа Бобровского

В Национальной хоккейной лиге состоялись девять матчей регулярного чемпионата, в которых приняли участие 16 российских хоккеистов.

В игре между «Тампа-Бэй» и «Эдмонтоном» солировали российские игроки, выступающие в составе «Тампы». Главным героем встречи стал нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров, в активе которого дубль и голевая передача. Второй звездой матча признан голкипер хозяев Андрей Василевский, отразивший 33 броска из 35. Илья Ковальчук отметился голом и двумя результативными передачами. Владимир Тарасенко сделал ассистентский дубль, а Павел Бучневич забросил шайбу, которая позволила его «Рейнджерс» вернуться в игру и перехватить инициативу. Сергей Бобровский отразил 27 из 28 бросков по воротам, пропустив единственную шайбу от Джейми Бенна в тот момент, когда соперник играл при численном преимуществе. Бобровский выиграл 222-й матч за карьеру и вышел на третье место в НХЛ по победам среди российских вратарей, улучшив результат Ильи Брызгалова.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Бобровский «Коламбус» 27 из 28 96,4 4:1 Василевский «Тампа-Бэй» 33 из 35 94,3 5:2