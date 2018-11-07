Итоги дня НХЛ для россиян: дубль Кучерова, 3 очка Ковальчука, победа Бобровского

В Национальной хоккейной лиге состоялись девять матчей регулярного чемпионата, в которых приняли участие 16 российских хоккеистов.
В игре между «Тампа-Бэй» и «Эдмонтоном» солировали российские игроки, выступающие в составе «Тампы». Главным героем встречи стал нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров, в активе которого дубль и голевая передача. Второй звездой матча признан голкипер хозяев Андрей Василевский, отразивший 33 броска из 35. Илья Ковальчук отметился голом и двумя результативными передачами. Владимир Тарасенко сделал ассистентский дубль, а Павел Бучневич забросил шайбу, которая позволила его «Рейнджерс» вернуться в игру и перехватить инициативу. Сергей Бобровский отразил 27 из 28 бросков по воротам, пропустив единственную шайбу от Джейми Бенна в тот момент, когда соперник играл при численном преимуществе. Бобровский выиграл 222-й матч за карьеру и вышел на третье место в НХЛ по победам среди российских вратарей, улучшив результат Ильи Брызгалова.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Коламбус»
|27 из 28
|96,4
|4:1
|Василевский
|«Тампа-Бэй»
|33 из 35
|94,3
|5:2
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|1+0
|0
|0
|3
|1
|0
|-
|13.46
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+1
|+2
|0
|1
|1
|0
|-
|13.20
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+1
|+1
|0
|3
|0
|0
|-
|18.33
|Ничушкин (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|0
|-
|15.18
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0+1
|+2
|0
|5
|0
|0
|-
|19.53
|Кучеров (н)
|«Тампа-Бэй»
|2+1
|+2
|2
|6
|1
|2
|-
|18.01
|А. Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|-1
|0
|4
|2
|0
|-
|15.48
|Зыков (н)
|«Каролина»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|0
|-
|06.38
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|1
|88%
|13.28
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+2
|+1
|0
|1
|2
|0
|-
|17.41
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|1+2
|+1
|0
|1
|1
|2
|33%
|15.45
|Сергачёв (з)
|«Тампа-Бэй»
|0+0
|0
|0
|2
|1
|1
|-
|19.50
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|0
|0
|1
|3
|3
|-
|23.45
|Ожиганов (з)
|«Торонто»
|0+0
|+1
|0
|0
|0
|1
|-
|09.48