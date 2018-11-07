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Итоги дня НХЛ для россиян: дубль Кучерова, 3 очка Ковальчука, победа Бобровского

Итоги дня НХЛ для россиян: дубль Кучерова, 3 очка Ковальчука, победа Бобровского
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялись девять матчей регулярного чемпионата, в которых приняли участие 16 российских хоккеистов.

В игре между «Тампа-Бэй» и «Эдмонтоном» солировали российские игроки, выступающие в составе «Тампы». Главным героем встречи стал нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров, в активе которого дубль и голевая передача. Второй звездой матча признан голкипер хозяев Андрей Василевский, отразивший 33 броска из 35. Илья Ковальчук отметился голом и двумя результативными передачами. Владимир Тарасенко сделал ассистентский дубль, а Павел Бучневич забросил шайбу, которая позволила его «Рейнджерс» вернуться в игру и перехватить инициативу. Сергей Бобровский отразил 27 из 28 бросков по воротам, пропустив единственную шайбу от Джейми Бенна в тот момент, когда соперник играл при численном преимуществе. Бобровский выиграл 222-й матч за карьеру и вышел на третье место в НХЛ по победам среди российских вратарей, улучшив результат Ильи Брызгалова.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Бобровский«Коламбус»27 из 2896,44:1
Василевский«Тампа-Бэй»33 из 3594,35:2
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Бучневич (н)«Рейнджерс»1+000310-13.46
Наместников (н)«Рейнджерс»0+1+20110-13.20
Панарин (н)«Коламбус»0+1+10300-18.33
Ничушкин (н)«Даллас»0+000010-15.18
Голдобин (н)«Ванкувер»0+1+20500-19.53
Кучеров (н)«Тампа-Бэй»2+1+22612-18.01
А. Свечников (н)«Каролина»0+0-10420-15.48
Зыков (н)«Каролина»0+000100-06.38
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+00001188%13.28
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+2+10120-17.41
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»1+2+1011233%15.45
Сергачёв (з)«Тампа-Бэй»0+000211-19.50
Зайцев (з)«Торонто»0+000133-23.45
Ожиганов (з)«Торонто»0+0+10001-09.48
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