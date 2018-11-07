Эспозито: был счастлив пожать руку Якушеву, но не Третьяку или Михайлову

Один из капитанов сборной Канады во время знаменитой Суперсерии-1972 Фил Эспозито поделился воспоминаниями о нападающем сборной СССР Александре Якушеве, который 12 ноября 2018 года на специальной церемонии станет членом Зала хоккейной славы в Торонто.

«Якушев забил пять из семи своих голов в Суперсерии в трёх последних матчах. Подумайте об этом. И после этого люди говорят, что он не был лучшим игроком? Хорошо, но моё мнение не меняется с 1972 года: Якушев был лучшим хоккеистом сборной СССР в Суперсерии. Он был бы звездой в НХЛ. Я ему говорил: «Приезжай к нам в «Бостон» и получишь $ 100 тысяч, а я возьму всего 10% комиссии». На юбилее Суперсерии я был счастлив пожать Якушеву руку, взглянуть ему в глаза и рассказать об уважении, которое я к нему испытывал. Не могу сказать то же самое, когда встречался с Борисом Михайловым или Владиславом Третьяком. Может быть, они были более бойкими, хотя оба мне нравились.

Есть люди, которые спрашивают, почему Якушев включён в Зал хоккейной славы, а некоторые игроки из Северной Америки — нет. Но ведь это не зал славы только НХЛ. Якушев сделал на мировой арене то, чего мы в НХЛ никогда не видели — два золота Олимпиады и семь золотых медалей чемпионатов мира. Я ничего не знал о Якушеве до Суперсерии-1972. Он был тем парнем, которого я по-настоящему боялся на льду. Не Харламов, а именно он», — отметил Эспозито в своей колонке на официальном сайте НХЛ.

Напомним, что Якушев набрал 11 (7+4) очков в восьми матчах Суперсерии-1972, а Эспозито набрал 13 (7+6).