Сибрук: Кенневилль был для меня всем, всегда буду помнить о нём

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Брент Сибрук прокомментировал увольнение главного тренера Джоэля Кенневилля.

«Он был всем для меня. 10 лет в команде, три Кубка Стэнли. Сколько мне было, когда я пришёл сюда — 23, 24 года? Он меня многому научил, обращал внимание на детали, и я всегда буду помнить об этом. Он относился к нам профессионально, уважал нас. Он мог посмеяться, давал нам определённую свободу, позволяя быть самим собой. Сегодня тяжёлый день. Я всегда буду с теплотой вспоминать время, проведённое с ним», — цитирует Сибрука официальный сайт НХЛ.

60-летний Кенневилль руководил командой с 2008 года, выиграв с «индейцами» три Кубка Стэнли в 2010, 2013 и 2015 годах. Кенневилль — 11-й главный тренер в истории лиги, кто трижды выигрывал главный трофей НХЛ.



Напомним, в сезоне-2017/18 «Чикаго» не попал в розыгрыш Кубка Стэнли, а во второй раунд плей-офф последний раз выходил в 2015 году.