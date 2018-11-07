«Каролина» может обменять Валентина Зыкова

Известный североамериканский обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман отметил, что «Каролина Харрикейнз» может обменять в другой клуб российского нападающего Валентина Зыкова.

«Клуб может проверить рынок для Валентина Зыкова. Захочет посмотреть, каков будет интерес. Зыков сыграл всего 4 минуты и 41 секунду в субботу в выездном матче с «Вегасом». Кроме того на прошлой неделе сразу три представителя «Харрикейнз» смотрели матч между «Торонто» и «Далласом». Их интерес к форварду «Мэйпл Лифс» Вильяму Нюландеру не секрет. Новый контракт для Себастьяна Ахо является внутренним приоритетом «ураганов», но его зарплата не будет соответствовать уровню Мэттьюса или Тавареса. Это поможет «Каролине» в вопросе с Нюландером, контракт которого может быть слишком большим по сравнению со всеми остальными хоккеистами команды», — отметил Фридман.

В нынешнем сезоне в 13 матчах за «Каролину» на счету Зыкова 3 (0+3) очка при показателе полезности «-1». В последнем матче регулярного чемпионата с «Сент-Луисом» Зыков сыграл лишь 6 минут и 38 секунд.