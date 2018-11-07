Клефбом: у «Эдмонтона» было много моментов, но Василевский провёл хороший матч

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Оскар Клефбом прокомментировал поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:5) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Василевский провёл хороший матч, но мы сами должны находить способ забивать. В большинстве мы, пожалуй, должны были забивать ещё один-два раза. У нас было много моментов», — цитирует Клефбома официальный сайт НХЛ.

Главным героем встречи стал Никита Кучеров, в активе которого дубль и передача. Российский форвард в 20-й раз в карьере в одном матче забросил минимум две шайбы. Он вышел на четвёртое место в истории «Тампы» по играм с «2+» голами, сравнявшись с Фредриком Модином. Следующей целью для Кучерова являются позиции Венсана Лекавалье — 46.