Стэмкос — о Кучерове: мы вернулись к игре с шайбой и нашли «химию»

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос после победы над «Эдмонтон Ойлерз» (5:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги прокомментировал игру Никиты Кучерова и Андрея Василевского.

«Мы вернулись к игре с шайбой в последних матчах. Стараемся создать свободное место друг для друга на льду. Конечно, мы нашли «химию», здорово сыграли несколько эпизодов и помогли победить.

Василевский – это причина, почему мы выиграли много матчей. Он вновь сыграл невероятно», – цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

Главным героем встречи стал нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров, в активе которого дубль и голевая передача. Российский форвард в 20-й раз в карьере в одном матче забросил минимум две шайбы. Он вышел на четвёртое место в истории «Тампы» по играм с «2+» голами, сравнявшись с Фредриком Модином. Следующей целью для Кучерова являются позиции Венсана Лекавалье — 46.