Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке

Cборная России проводит тренировку перед стартующим 8 ноября в Хельсинки первым этапом Евротура — Кубком Карьялы.
Вратари: Шестёркин, Сорокин, Коновалов.
«Белые»: Нестеров — Блажиевский, Капризов — Локтионов— Григоренко.
«Синие»: Хафизуллин— Василевский, Кузьменко— Бывальцев— Барабанов.
«Красные»: Баранцев— Елесин, Голышев— Зернов— Михеев.
«Чёрные»: Педан— Зуб, Телегин— Кадейкин— Кетов.
«Оранжевые»: Антипин, Слепышев— Шалунов— Дергачёв.
Календарь игр сборной России на Кубке Карьяла:
8 ноября, 19:30 (мск), Россия — Финляндия;
10 ноября, 14:00, Швеция – Россия;
11 ноября, 14:30, Чехия – Россия.
В минувшем сезоне победителем общего зачёта турнира стала команда Финляндии. Кубок Карьяла 2017 года также остался за сборной Суоми.
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