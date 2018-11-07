Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке

Cборная России проводит тренировку перед стартующим 8 ноября в Хельсинки первым этапом Евротура — Кубком Карьялы.

Вратари: Шестёркин, Сорокин, Коновалов.

«Белые»: Нестеров — Блажиевский, Капризов — Локтионов— Григоренко.

«Синие»: Хафизуллин— Василевский, Кузьменко— Бывальцев— Барабанов.

«Красные»: Баранцев— Елесин, Голышев— Зернов— Михеев.

«Чёрные»: Педан— Зуб, Телегин— Кадейкин— Кетов.

«Оранжевые»: Антипин, Слепышев— Шалунов— Дергачёв.

Календарь игр сборной России на Кубке Карьяла:



8 ноября, 19:30 (мск), Россия — Финляндия;

10 ноября, 14:00, Швеция – Россия;

11 ноября, 14:30, Чехия – Россия.

В минувшем сезоне победителем общего зачёта турнира стала команда Финляндии. Кубок Карьяла 2017 года также остался за сборной Суоми.