Кроуфорд: в нашем бизнесе именно тренеры страдают первыми

Голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Кори Кроуфорд прокомментировал увольнение главного тренера Джоэля Кенневилля.

«Очень удивился. Мы много времени провели здесь вместе, команда три раза становилась чемпионом. С такими людьми не хочется расставаться. Мы через многое прошли. Он всегда верил в меня. Мне очень грустно, что он больше не с нами. Но в нашем бизнесе такие вещи происходят. В большинстве случаев именно тренеры страдают первыми. Очень жалко, что он ушёл», — цитирует Кроуфорда официальный сайт НХЛ.

60-летний Кенневилль руководил командой с 2008 года, выиграв с «индейцами» три Кубка Стэнли в 2010, 2013 и 2015 годах. Кенневилль — 11-й главный тренер в истории лиги, кто трижды выигрывал главный трофей НХЛ.



Напомним, в сезоне-2017/18 «Чикаго» не попал в розыгрыш Кубка Стэнли, а во второй раунд плей-офф последний раз выходил в 2015 году.