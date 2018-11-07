Хара: жаль, что Чехословакия развалилась на две страны

Защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара поделился впечатлениями от разделения Чехословакии на две независимые страны Чехию и Словакию, которое произошло 1 января 1993 года.



«Я рад, что у меня в Чехии есть друзья и болельщики. Мой отец — чех. Я всё ещё считаю, что мы — одна страна, которая просто разделилась на две части. Недавно Чехословакия праздновала столетие со дня своего основания, но это формальная дата. Мне немного грустно от того, что случилось. Одна очень хорошая и сильная страна была разделена на две более мелкие, которым пришлось пройти непростой путь. Экономический, политический, спортивный», — приводит слова Хары isport.cz.

В нынешнем сезоне 41-летний Хара провёл 14 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 4 (3+1) очка.