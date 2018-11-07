Тэйвз: я был шокирован новостью об увольнении Кенневилля

Капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз поделился мнением об увольнении Джоэля Кенневилля, под руководством которого команда выиграла три Кубка Стэнли.



«Я был шокирован новостью об увольнении Кенневилля. Честно говоря, не думал, что руководство сменит тренера. Прошлый чемпионат вышел неудачным, но в нынешнем сезоне прошло не так много времени. Это не самая простая ситуация, но нам необходимо двигаться вперёд, чтобы внести коррективы и реабилитироваться за неудачи в предыдущих матчах. Команда добилась невероятных результатов в прошлом, поэтому очень тяжело осознавать, что такой замечательный тренер, как Джоэль, покидает «Чикаго», — цитирует Тэйвза Chicago Sun Times.

В сезоне-2017/18 «Чикаго» не попал в розыгрыш Кубка Стэнли, а во второй раунд плей-офф последний раз выходил в 2015 году.