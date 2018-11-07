Херсли: уверен, что ближе к плей-офф СКА будет в оптимальном состоянии

Защитник СКА Патрик Херсли поделился мнением о выступлении питерской команды в первой части нынешнего сезона. «Армейцы» занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего ЦСКА на три очка.



«У нас новый состав и тренерский штаб, поэтому нужно время, чтобы привести игру к идеальному виду. Мы уже сыграли немало ярких матчей, но нужно стабилизировать игру. Уверен, ближе к плей-офф СКА будет в оптимальном состоянии», — приводят слова защитника «Известия».



После перерыва на Кубок Карьяла клуб из Санкт-Петербурга проведёт четыре домашних матчах. В гости к «армейцам» приедут «Автомобилист» (12 ноября), «Адмирал» (14 ноября), «Трактор» (16 ноября) и «Металлург» (18 ноября).