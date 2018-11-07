«Спартак» заключил контракт с форвардом Антоном Злобиным

«Спартак» подписал контракт с нападающим Антоном Злобиным, информирует официальный сайт красно-белых.



Соглашение с 25-летним форвардом носит двусторонний характер и рассчитано до 30 апреля 2019 года. Злобин является воспитанником академии «Спартака». В 2010 году хоккеист отправился в Северную Америку, а после возвращения в Россию стал выступать в системе московского «Динамо».



Злобин провёл в составе бело-голубых 16 матчей в КХЛ, в которых результативными действиями отметиться не сумел. Хоккеист заработал показатель полезности «-1» при шести минутах штрафного времени. В среднем за игру Злобин проводил на льду чуть больше 10 минут.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.