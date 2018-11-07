Оши: Кросби — один из самых умных игроков НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши высоко оценил мастерство капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.



«Сидни — один из самых умных хоккеистов в НХЛ, вне зависимости от того, владеет он шайбой или нет. Он всегда движется в нужном направлении и освобождает место для одноклубников. В определённых ситуациях кажется, что у Кросби ограниченные возможности, но он умудряется мгновенно изменить статус-кво. В прошлом у Кросби было немало сражений с Никласом Бекстрёмом, всегда приятно следить за такими противостояниями», — цитирует Оши Washington Post.



«Вашингтон» встретится с «Питтсбургом» в матче «регулярки» НХЛ, который состоится в ночь на 8 ноября на льду столичной команды. В октябре «пингвины» одолели на своей площадке действующего победителя Кубка Стэнли со счётом 7:6 ОТ.

«Кубок выиграли, а что дальше?». «Вашингтон» не может отойти от похмелья «Столичные» проигрывают сами себе.