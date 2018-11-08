Овечкин обогнал Дионна по голам в большинстве, впереди — Лемье

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома взял верх над «Питтсбург Пингвинз» — 2:1. Это поражение стало для гостей пятым подряд. Команда Майка Салливана проиграла пять игр подряд с общим счётом 7:21.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое восьмое место в Национальной хоккейной лиге по количеству голов в большинстве. Российский форвард реализовал большинство на 28-й минуте матча, воспользовавшись передачами Джона Карлсона и Никласа Бекстрёма. Теперь на счету капитана «столичных» 235 шайб, заброшенные в большинстве, он улучшил результат Марселя Дионна.

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Впереди располагаются следующие хоккеисты: Дейв Андрейчак (274), Бретт Халл (265), Теэму Селянне (255), Люк Робитайл (247), Фил Эспозито (246), Брендан Шэнахэн (237) и Марио Лемье (236).