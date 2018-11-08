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30 сейвов Варламова не помогли «Колорадо» прервать победную серию «Нэшвилла»

30 сейвов Варламова не помогли «Колорадо» прервать победную серию «Нэшвилла»
Хоккей / НХЛ

«Нэшвилл Предаторз» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Колорадо и закончилась со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей.

Главным героем матча стал канадский нападающий «хищников» Колтон Сиссонс, в активе которого хет-трик. Ворота «лавин» защищал российский вратарь Семён Варламов. Он отразил 30 бросков, но не сумел помочь «Колорадо» прервать победную серию «Нэшвилла». Подопечные Питера Лавиолетта выиграли четвёртый матч кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2018, четверг. 06:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
1 : 4
0:2, 1:1, 0:1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 – Сиссонс (Бонино, Экхольм) – 13:39 (5x5), 0:2 – Сиссонс (Йози, Бонино) – 17:21 (5x5), 1:2 – Калверт (Жирар, Маккиннон) – 27:08 (5x4), 1:3 – Сиссонс (Туррис, Фиала) – 39:57 (5x4), 1:4 – Хартман (Бонино) – 57:06 (en)

В параллельной встрече «Анахайм Дакс» взял верх над «Калгари Флэймз». Итоговый счёт — 3:2 (2:1, 0:0, 1:0). Главными действующими лицами матча стали голкипер «уток» Райан Миллер, справившийся с 36 бросками по воротам, и легенда «Дакс» Райан Гецлаф — в его активе победный гол.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2018, четверг. 06:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
3 : 2
2:1, 0:0, 1:1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 – Сильверберг (Кольяно, Ларссон) – 08:37 (5x5), 2:0 – Энрике (Мэнсон, Оберг) – 11:53 (5x5), 2:1 – Ткачук (Линдхольм, Джордано) – 17:10 (5x4), 2:2 – Янковски – 46:06 (4x5), 3:2 – Гецлаф (Ракелль, Фаулер) – 46:33 (5x5)
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