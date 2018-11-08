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А. Свечников: я не чувствую никакого давления и просто хочу делать свою работу

А. Свечников: я не чувствую никакого давления и просто хочу делать свою работу
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников прокомментировал свою игру на старте регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Я не чувствую никакого давления и просто хочу выполнять свою работу. Нужно оставаться внимательным и продолжать улучшать игру: мой бросок, моё катание, мои руки и всё остальное», — цитирует Свечникова официальный сайт НХЛ.

В этом сезоне 18-летний нападающий принял участие в 15 матчах «регулярки», в его активе три заброшенные шайбы и две результативные передачи при показателе полезности «-2» и 12 минутах штрафа. Среднее игровое время второго номера драфта НХЛ-2018 составляет 13 минут 23 секунды. В последних трёх матчах российский форвард ни разу не провёл на льду меньше 15 минут.

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